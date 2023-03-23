Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası etkinlikleri kapsamında Dağyenice köyü yakınlarındaki 2 hektarlık alanda 6 Şubat Deprem Şehitleri Hatıra Ormanı oluşturuldu.

Fidan dikim töreninde konuşan Uşak Vali Yardımcısı Muammer Balcı, etkinliğin depremlerde hayatını kaybedenlerin anısını yaşatmak adına düzenlendiğini belirtti.

Konuşmaların ardından alana yaklaşık 3 bin sedir fidanı dikildi. Etkinliğe, depremlerin ardından kentteki yurtlara yerleştirilen depremzedeler de katıldı.

Hatay'dan Uşak'a gelen Firdevs Sökmen, evinin tamamen yıkıldığını, annesini, ablasını, erkek kardeşini ve 2 yeğenini depremde kaybettiğini belirtti.

Onların anısına fidan dikmenin kendisini duygulandırdığını dile getiren Sökmen, "Yakınlarım adına bu ağacı diktim. Allah bir daha yaşatmasın böyle bir acıyı. Vatanımıza, milletimize duacıyız. İnşallah memleketimize yine kavuşacağız, yine gideceğiz" dedi.

Etkinliğe Uşak Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Kurnaz, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Yüksel Bozkurt da katıldı.

Banaz ilçesindeki etkinlikte de vatandaşlara 2 bin 500 selvi ve sedir fidanı dağıtıldı. Fidan dağıtım etkinliğine Kaymakam Musa Aydemir ve Belediye Başkanı Zafer Arpacı katıldı.