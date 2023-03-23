Kırklareli’de hakkında yakalama kararı bulunan 31 kişi için polis ekipleri harekete geçti.



Yapılan çalışmalarda yakalanan 31 kişi, emniyetteki sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevki yapılan 31 kişiden 21'i 3 yıl altı kesinleşmiş hapis cezası bulunması sebebiyle Kırklareli Açık Ceza İnfaz Kurumuna, 10'u ise 3 yıl üstü kesinleşmiş hapis cezası bulunması sebebiyle Kırklareli E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.