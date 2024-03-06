Kütahya yasa dışı bahis operasyonu: 14 gözaltı

Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 1 ay boyunca örgütlü olarak yasa dışı bahis oynatan şüphelilere teknik ve fiziki takip gerçekliştirdi.

Operasyon sonunca yaklaşık 100 milyon lira para hareketinin yaşandığı internetteki yasa dışı bahis sitelerini yönettiği belirlenen şüphelilerin Kütahya ve İstanbul'daki adreslerine eş zamanlı baskınlar yapıldı.

Bu adreslerde arama yapan ekipler, 1 ruhsatsız tüfek, 1 ruhsatsız tabanca ve çok sayıda dijital materyal ele geçirdi.

Gözaltına alınan 14 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

2 lüks araca ve banka hesaplarına el konuldu

Operasyon kapsamında şüphelilere ait 2 lüks araç ile 100 milyon lira işlem hacmine sahip banka hesaplarına el konuldu.

Şüphelilerin yasa dışı bahis siteleri aracılığıyla çok sayıda kişiyi mağdur ettikleri ve yüksek miktarlarda haksız kazanç sağladıkları öne sürüldü.