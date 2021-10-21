Kütahya'nın köylerinde doğal ortamlarda yetiştirilen kazlar, hem lezzeti hem de iriliğiyle tercih ediliyor.

Başta Aslanapa, Altıntaş, Çavdarhisar ve Dumlupınar ilçelerine bağlı 100 köyde yaşayan tarafından geleneksel yöntemlerle kaz yetiştiriciliği yapılıyor.

Aslanapa Kaymakamı Özgür Pelvan, AA muhabirine, Kütahya bölgesinde yılda yaklaşık 200 bin civarında kaz yetiştirildiğini söyledi.

Kütahya kazının doğal ortamda yetiştirilmesinin en büyük tercih nedeni olduğunu belirten Pelvan, şöyle konuştu:

"Köylerimizde yapılan kaz yetiştiriciliği atadan kalan geleneksel yöntemlerle, tamamen doğal olarak yapılıyor. İlkbahar aylarında yumurtadan çıkan kazlar, kış aylarında yaklaşık 5-6 kilograma kadar ulaşıyor. Aslanapa ilçemizin rakımının yüksek olması ve çok çetin kış ortamı olmasından dolayı kazların yağı çok lezzetli oluyor. Bundan dolayı da yörelerimizde yetişen kazlar İstanbul'daki tüccarlar tarafından yoğun talep görüyor."

Pelvan, Aslanapa ilçesindeki 31 köy ile 4 mahallenin tamamında atadan gelen yöntemlerle kaz yetiştiriciliği yapıldığını aktardı.

"Bölgede kaz çiftlikleri kurup üretimi artırmayı hedefliyoruz"

Kaz yetiştiriciliğinin profesyonel yöntemlerle yapılması için çalışmalar yapıldığını anlatan Pelvan, şunları kaydetti:

"Valiliğimizin desteğiyle bir proje hazırladık. İş-Kur ile birlikte kaz yetiştiriciliğini modern tekniklerle geliştirmeyi, bugünkü üretim sayısını 4-5 katına çıkarmayı planlıyoruz. Köylerimizdeki her hanede mutlaka kaz yetiştiriciliği yapılıyor. Bu işi de genellikle kadınlarımız yapıyor. Sabah meraya çıkarılan kazlar tamamen doğal ortamlarda, organik olarak besleniyor. Akşam olduğunda ise kümeslerine dönüyor. Aslanapa'da kurduğumuz kadın kooperatifleriyle birlikte, bölgede kaz çiftlikleri kurmayı planlıyoruz. Güvenlik prosedürlerine uygun olarak daha modern tekniklerle kaz çiftlikleri kurmak suretiyle Aslanapa kazını ülkemize ve tüm dünyaya duyurmayı hedefliyoruz."

Pelvan, bölgenin yöresel yemekleri arasında olan kaz tiridine coğrafi işaret başvurusunda bulunulduğunu da sözlerine ekledi.

İlçede en çok kaz yetiştirilen Örenköy'ün muhtarı Necmettin Dilsiz de köylerinde yüzyılı aşkın süredir babalarından, dedelerinden öğrendikleri yöntemle yetiştiricilik yapıldığını anlattı.