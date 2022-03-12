Haber Giriş: 12 Mart 2022 Cumartesi 10:53Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kuşlar yoğun kar nedeniyle tarlalara indi
[Fotoğraf: AA]
Mudurnu Bolu karayolu Mangırlar köy yolu üzerinde yoğun kar yağışı devam ederken binlerce kuş türü göç kervanında yemlenmek için kar yağışına rağmen tarlalarda yiyecek aramak için indiler.
Mudurnu Bolu karayolu Mangırlar köy yolu üzerinde yoğun kar yağışı devam ederken binlerce kuş türü göç kervanında yemlenmek için kar yağışına rağmen tarlalarda yiyecek aramak için indiler.
Hiç durmaksızın hareket eden kuş türleri acele acele koşturmaca ile tarlada bir uçtan diğerine uçarken karınlarını doyurdularmı bilinmez,gökyüzünde adeta kara bulut oluşturdular.
Serçe türü kuşların içlerinde değişik renkte kuşlarda birlikte hareket ederek kar yağışına rağmen yola koyulmak için adeta tarlaları bir baştan bir başa yürüyerek taradılar.
Etiketler: Bolu
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