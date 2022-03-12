Mudurnu Bolu karayolu Mangırlar köy yolu üzerinde yoğun kar yağışı devam ederken binlerce kuş türü göç kervanında yemlenmek için kar yağışına rağmen tarlalarda yiyecek aramak için indiler.

Hiç durmaksızın hareket eden kuş türleri acele acele koşturmaca ile tarlada bir uçtan diğerine uçarken karınlarını doyurdularmı bilinmez,gökyüzünde adeta kara bulut oluşturdular.

Serçe türü kuşların içlerinde değişik renkte kuşlarda birlikte hareket ederek kar yağışına rağmen yola koyulmak için adeta tarlaları bir baştan bir başa yürüyerek taradılar.