İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince ağırlanan öğrenciler, trafik ve asayiş timine ait motosiklete bindi, temsili olarak uyarı anonsları yaptı.

Hayvan Durum İzleme ekibinin çalışmalarının anlatıldığı etkinlikte çocuklara, yangın ve narkotik köpek timlerince de gösteri sunuldu.

Daha sonra çocuklara Jandarma Çocuk ve Çevreci Çocuk dergileri, Türk bayrağı, balon gibi çeşitli hediyeler verildi.

Etkinlik İstiklal Marşı’nın okunmasıyla tamamlandı.