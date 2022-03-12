Haber Giriş: 12 Mart 2022 Cumartesi 10:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aranan hırsızlık şüphelisi tutuklandı
Edirne'nin Keşan ilçesinde 4 hırsızlık suçundan aranan zanlı, polis ekipleri tarafından yakalanarak tutuklandı.
Edirne'de Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelendikleri T.O'yu Yeni Mescit Mahallesi'nde durdurdu.
Kimlik ve UYAP sorgulamasının ardından şüpheli, gözaltına alındı.
4 ayrı hırsızlık suçundan aranması olduğu tespit edilen T.O, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Son Haberler
- 17:06
- 17:05
- 17:02
- 17:05
- 16:49
Sıradaki Haber
Aydın’da öğrenciler jandarmanın misafiri oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz