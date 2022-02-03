Kuşadası'nda akşam saatlerinde etkili olan dolu, hayatı olumsuz etkiledi.

Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Kentte bazı araçlara zarar veren dolunun ardından vatandaşlar, ara sokaklarda park halinde bulunan araçlarının üzerini temizledi.

Bazı vatandaşlar da doluya karşı önlem alarak araçlarının üzerini karton ve halıyla örttü.