Haber Giriş: 3 Şubat 2022 Perşembe 15:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kuşadası'nda dolu yağışı etkili oldu
[Fotoğraf: DHA/Arşiv]
Aydın'da beklenen kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına beraberinde doluyu da getirdi. Kuşadası ilçesinde etkili olan dolu hayatı olumsuz etkiledi.
Kuşadası'nda akşam saatlerinde etkili olan dolu, hayatı olumsuz etkiledi.
Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Kentte bazı araçlara zarar veren dolunun ardından vatandaşlar, ara sokaklarda park halinde bulunan araçlarının üzerini temizledi.
Bazı vatandaşlar da doluya karşı önlem alarak araçlarının üzerini karton ve halıyla örttü.
Etiketler: Aydın Fırtına Hava Durumu Meteoroloji Yağış
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