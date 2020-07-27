Kurban Bayramı ne zaman 2020? 2020 Kurban Bayramı…
2020 yılının dini günleri belli oldu. Peki Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı kaç gün? Bu yıl Kurban Bayramı ne zaman başlayacak?
2020 yılında Kurban Bayramı 31 Temmuz Cuma günü başlayacak. Arife günü ise 30 Temmuz Perşembe.
Sözlükte yaklaşmak, Allah’a yakınlaşmaya vesile olan şey anlamlarına gelen kurban dinî bir terim olarak, Allah’a yaklaşmak ve O’nun rızasına ermek için ibadet maksadıyla, belirli şartları taşıyan hayvanı usûlüne uygun olarak kesmeyi ve bu amaçla kesilen hayvanı ifade eder (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, IX, 452). Kurban bayramında kesilen kurbana udhiyye, hacda kesilen kurbana ise hedy denir.
Kurban Bayramı ne zaman?
Kurban Bayramı Arifesi: 30 Temmuz Perşembe
Kurban Bayramı 1. Gün:31 Temmuz Cuma
Kurban Bayramı 2.Gün:1 Ağustos Cumartesi
Kurban Bayramı 3.Gün:2 Ağustos Pazar
Kurban Bayramı 4. Gün:3 Ağustos Pazartesi
2020 yılının diğer dini günleri;
Hicri Yılbaşı:20 Ağustos Perşembe
Aşure Günü:29 Ağustos Cumartesi
Mevlid Kandili -28 Ekim Çarşamba
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