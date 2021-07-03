İlçe Belediyesi personellerinden oluşan tiyatro ekibinin sunduğu gösteriyi, Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu ile sanatseverler izledi. Sosyal mesafe kurallarına uygun olarak gerçekleştirilen tiyatroya, izleyicilerden ilgi gösterdi.

Belediye Başkanı Köleoğlu, salgın nedeniyle uzun süre sosyal ve sanatsal gösterilere ara vermek zorunda kalındığını ifade etti.

Kumluca'da yapılacak her türlü sosyal, kültürel etkinlikte destek verdiklerini belirten Köleoğlu, "Yörük kültürümüzü yansıtan, Beydağlarımızı anlatan bu oyunumuzu gerçekleştirdik. İnşallah önümüzdeki günlerde halkımıza daha geniş kitlelerle buluşturacağız." dedi.