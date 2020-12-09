Kredi Garanti Fonu'nun (KGF) Avrupa Yatırım Fonu’ndan sağladığı hibe ve kendi öz kaynaklarından sağladığı destek ile oluşan fon sayesinde KOBİ'lere 6 milyar lira tutarında kefalet sağlanacak.

"İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği Programı (COSME)" kapsamında hayata geçirilen proje ile KOBİ'ler yüzde 80 KGF kefaletiyle 1 milyon 125 bin TL’ye kadar kredi kullanabilecek.

KOBİ’lerin 1 yıl ödemesiz, 60 aya kadar vadeyle yararlanabileceği kredinin faizi ise piyasa şartlarına bağlı olarak bankalar tarafından belirlenecek.

Başvurular bugün başlıyor

Proje kapsamında bankalar tarafından KOBİ'lere yaklaşık 7,5 milyar lira tutarında kredi kullandırılması bekleniyor.

Kredi Garanti Fonu, sektör ayrımı yapmaksızın işletmelerin işletme sermayesi ihtiyaçlarının karşılanması ve istihdam seviyesinin korunması için çalışmalarını sürdürüyor.

KGF, COVID-19 ile mücadele döneminde KOBİ’ler için hazırlanan yeni destek paketleri ile işletmelerin finansmana erişimini kolaylaştırıyor.

Projeye başvurular bugün itibarıyla başlıyor.

"KOBİ'lerin üretim, istihdam ve rekabet güçlerini artırmayı hedefliyoruz"

Kredi Garanti Fonu (KGF) Genel Müdürü Kasım Akdeniz, yeni destek paketiyle ilgili şunları söyledi

"Destek paketi kapsamında vereceğimiz kefaletler ile KOBİ’lerin finansmana erişimlerini kolaylaştırarak üretim, istihdam ve rekabet güçlerini artırmayı hedefliyoruz. Özellikle içinde bulunduğumuz salgın döneminde, nakit akışının, üretimin ve istihdamın sürdürülebilirliği açısından finansmana erişimin ne kadar önemli olduğunun farkındayız. Mümkün olduğu ölçüde yaygın ve katma değerli alanlarda kullanmayı hedeflediğimiz bu destek paketinin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum."