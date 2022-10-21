Haber Giriş: 21 Ekim 2022 Cuma 09:31Son Güncelleme: Kaynak: ÖSYM
KPSS sonuçları açıklandı mı? KPSS sonuç sorgulama ekranı...
ÖSYM tarafından 2022-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) lisans sonuçları açıklandı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 2022-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) lisans (genel yetenek-genel kültür, eğitim bilimleri, alan bilgisi) ve öğretmenlik alan bilgisi testi (ÖABT) sonuçları açıklandı.
ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, 2022-KPSS lisans (genel yetenek-genel kültür, eğitim bilimleri, alan bilgisi) ve ÖABT değerlendirme işlemleri tamamlandı.
Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ulaşabilecek.
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