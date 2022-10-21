Haber Giriş: 21 Ekim 2022 Cuma 04:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Samsun'da karısını bıçaklayan kişi yakalandı
[Fotograf: AA]
Samsun'un Bafra ilçesinde tartıştığı karısını bıçakla yaralayan zanlı gözaltına alındı.
Gaziosmanpaşa Mahallesi Çilek Sokak'ta yaşayan S.B. ile karısı H.H.B. arasında belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada S.B, eşini bıçakla yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan kadın, sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olayın ardından kaçan S.B. polis ekiplerince kısa sürede yakalandı.
Yaralı H.H.B'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Etiketler: Samsun
Son Haberler
- 03:54
- 03:09
- 02:19
- 01:41
- 01:16
Sıradaki Haber
Adıyaman'da sarp kayalıklarda mahsur kalan 2 keçi kurtarıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz