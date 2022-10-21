Haber Giriş: 21 Ekim 2022 Cuma 00:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Pamuk yüklü tırın dorsesinde yangın çıktı
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde seyir halindeki tırın dorsesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Tırın dorsesindeki pamuk balyaları bilinmeyen nedenle alev aldı.
Olay yerine gelen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını büyümeden söndürdü.
Yangın sonucu bazı pamuk balyaları zarar gördü.
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