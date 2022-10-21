İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, ilçedeki bir taksi durağı yakınlarında meydana gelen olayda H.İ.E, bir kişiyi silahla yaraladı.

Olayla ilgili inceleme başlatan ekipler, H.İ.E'yi kısa sürede silahıyla gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.