Haber Giriş: 21 Ekim 2022 Cuma 00:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Trabzon'da yaralama suçundan aranan zanlı yakalandı
Trabzon'un Yomra ilçesinde silahla yaralama suçundan aranan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, ilçedeki bir taksi durağı yakınlarında meydana gelen olayda H.İ.E, bir kişiyi silahla yaraladı.
Olayla ilgili inceleme başlatan ekipler, H.İ.E'yi kısa sürede silahıyla gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.
Son Haberler
- 01:41
- 01:16
- 00:32
- 23:38
- 23:19
Sıradaki Haber
Kaçak tütün operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz