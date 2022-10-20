Haber Giriş: 20 Ekim 2022 Perşembe 23:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
DEAŞ operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
Düzce'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan 2 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda hakkında gözaltı kararı bulunan R.A.O.O. ve M.K.I.S. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.
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