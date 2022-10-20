İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Vakfıkebir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Y.U'ye ait 3 farklı adrese operasyon düzenledi.

Narkotik köpeği İda'nın da katıldığı operasyonda, 2 kilo 450 gram esrar, 90 gram tohumla karışık esrar ve 7 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, H.Ö'ye ait iş yeri ve ikamette de 410 gram esrar, sentetik ecza, bir miktar uyuşturucu madde, 3 Hint keneviri ile 28 tabanca fişeği buldu.

Operasyonlarda şüpheliler Y.U. ile H.Ö. gözaltına alındı.