Haber Giriş: 20 Ekim 2022 Perşembe 23:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli yakalandı
Trabzon'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 2 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Vakfıkebir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Y.U'ye ait 3 farklı adrese operasyon düzenledi.
Narkotik köpeği İda'nın da katıldığı operasyonda, 2 kilo 450 gram esrar, 90 gram tohumla karışık esrar ve 7 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, H.Ö'ye ait iş yeri ve ikamette de 410 gram esrar, sentetik ecza, bir miktar uyuşturucu madde, 3 Hint keneviri ile 28 tabanca fişeği buldu.
Operasyonlarda şüpheliler Y.U. ile H.Ö. gözaltına alındı.
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