Haber Giriş: 20 Ekim 2022 Perşembe 23:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Malatya'da bıçaklı kavga: 3 yaralı
Malatya'da iki grup arasında "laf atma" nedeniyle çıkan tartışmada kavgaya dönüştü. 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Dabakhane Mahallesi Kasap Pazarı civarında iki grup arasında "laf atma" nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
Kavgada M.K, M.N. ve Ş.K. çeşitli yerlerinden bıçakla yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan M.K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.
Polis ekipleri, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
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