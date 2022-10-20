Haber Giriş: 20 Ekim 2022 Perşembe 23:53Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Şırnak’ta trafik ekipleri alkol uygulaması yaptı
Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kent merkezinde sürücülere alkol ve ehliyet uygulaması yapıldı.
Ekipler, sürücülere trafik kurallarına uymaları, emniyet kemeri takmaları, seyir halinde cep telefonu ile konuşmamaları konusunda uyarıda bulundu.
Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde trafik güvenliğini sağlamak ve alkol etkisinde araç kullanımından kaynaklı trafik kazalarını önlemek amacıyla “Alkol Etkisinde Araç Kullanımı`na yönelik denetim gerçekleştirildi.
Yapılan denetimlerde 33 araç ve sürücüsü incelendi. Yapılan alkol kontrollerde alkollü sürücüye rastlanılmadı.
Denetim esnasında bir araç sürücüsüne, verilen izne rağmen aracını muayenesiz olarak kullanmaya devam etmesinden dolayı 888 TL idari para cezası uygulandı.
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