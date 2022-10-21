Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Himmetdede Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonundan hırsızlık ihbarı üzerine harekete geçti.

Benzin pompalarına ait yaklaşık 150 metre uzunluğundaki elektrik kablosunu sökerek aracına koyduğu tespit edilen H.D. suçüstü yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.