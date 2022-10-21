Haber Giriş: 21 Ekim 2022 Cuma 08:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kayseri'de akaryakıt istasyonunda kablo hırsızlığı yapan zanlı yakalandı
[Fotograf: AA]
Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesindeki bir akaryakıt istasyonunun benzin pompalarından elektrik kablosu çalan şüpheli suçüstü yakalandı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Himmetdede Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonundan hırsızlık ihbarı üzerine harekete geçti.
Benzin pompalarına ait yaklaşık 150 metre uzunluğundaki elektrik kablosunu sökerek aracına koyduğu tespit edilen H.D. suçüstü yakalandı.
Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
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