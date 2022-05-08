KPSS ne zaman? 2022 KPSS başvuru tarihleri...
KPSS lisans, önlisans, ortaöğretim başvuru tarihleri ve sınav günleri ne zaman? KPSS başvurusu nasıl yapılır? İşte KPSS başvuru tarihi ve sınav günleri...
KPSS lisans başvuru tarihleri
KPSS Lisans başvuruları 24 Mayıs 2022 - 06 Haziran 2022 tarihleri arasında alınacak.
KPSS ön lisans başvuru tarihleri
KPSS Ön Lisans başvuruları 03 Ağustos 2022 - 15 Ağustos 2022 tarihleri arasında alınacak.
KPSS ortaöğretim başvuru tarihleri
KPSS Ortaöğretim başvuruları 01 Eylül 2022 - 13 Eylül 2022 tarihleri arasında alınacak.
KPSS DHBT başvuru tarihleri
KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) 07 Ekim 2022 - 17 Ekim 2022 tarihleri arasında alınacak.
KPSS ne zaman? (2022 sınav takvimi)
KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) 31 Temmuz 2022 tarihinde uygulanacak.
KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 1. gün 06 Ağustos 2022 tarihinde uygulanacak.
KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 2. gün 07 Ağustos 2022 tarihinde uygulanacak.
KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) 14 Ağustos 2022 tarihinde uygulanacak.
KPSS Ön Lisans 02 Ekim 2022 tarihinde uygulanacak.
KPSS Ortaöğretim 06 Kasım 2022 tarihinde uygulanacak.
KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) 27 Kasım 2022 tarihinde uygulanacak.