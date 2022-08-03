Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2022 KPSS Lisans oturumundaki bazı sorularla ilgili iddialar sonrası Devlet Denetleme Kurulu'na konuyu inceleme talimatı verdi.

Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Yunus Arıncı mümkün olan en kısa sürede raporu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunacaklarını söyledi.

''Müfettişlerden oluşan heyet yerinde inceleme ve araştırma yapacak. ÖSYM'deki inceleme ve araştırma sürecine ilişkin bir süre vermemiz şu aşamada mümkün değil. Tabloyu tam olarak görmemiz lazım. Ancak mümkün olan en kısa sürece raporumuzu Cumhurbaşkanına sunacağız. Bir sorun göründüğünü ifade etmiştim. Sorunun ne boyutta olduğunu müfettiş arkadaşlarımızın çalışması gösterecek''.