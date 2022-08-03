Haber Giriş: 3 Ağustos 2022 Çarşamba 14:57Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Gaziantep'te, kaçakçılık operasyonu: 2 şüpheli gözaltına alındı
Gaziantep'te, polis ekiplerinin düzenlediği kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin engellenmesine yönelik savcılık kararıyla bir ev ve araçta arama yaptı.
Aramalarda; 4 bin 160 paket gümrük kaçağı sigara ile 99 gümrük kaçağı kol saati ele geçirildi.
Sigara ve saatlere el koyan ekiplerce gözaltına alınan ismi açıklanmayan 2 şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Etiketler: Gaziantep Kaçakçılık
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