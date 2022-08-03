Haber Giriş: 3 Ağustos 2022 Çarşamba 14:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Artvin'deki uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı
Artvin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 13 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığının yazılı açıklamasına göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan Artvin'e uyuşturucu madde getirileceği bilgisine ulaştı.
Jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, 87 uyarıcı hap, 1 uyuşturucu kullanma aparatı, 26 kök kenevir bitkisi, enjektör içerisinde 2 mililitre uyarıcı madde ile 3 cep telefonu ele geçirdi.
Operasyonda yakalanan 13 şüpheliden 10'u, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Etiketler: Artvin Uyuşturucu
Sıradaki Haber
Konya'da 4,5 yıldır yoğun bakımda tedavi gören kişi hayatını kaybetti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz