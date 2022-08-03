Haber Giriş: 3 Ağustos 2022 Çarşamba 14:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Osmaniye'de uyuşturucu operasyonu: 4 zanlı tutuklandı
Osmaniye'de uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 13 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, 25 Temmuz-1 Ağustos'ta kent merkezi ile Kadirli ve Düziçi ilçelerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlar düzenlendi.
Ekiplerin, 3 kilo 298 gram esrar ile 654 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdiği çalışmalarda 13 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü tutuklandı.
Etiketler: Osmaniye Uyuşturucu
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