İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, 25 Temmuz-1 Ağustos'ta kent merkezi ile Kadirli ve Düziçi ilçelerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlar düzenlendi.

Ekiplerin, 3 kilo 298 gram esrar ile 654 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdiği çalışmalarda 13 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü tutuklandı.