Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre; Uşak Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüphe üzerine durdurdukları TIR içerisinde yapıkları aramada 980 bin dolu, 12 milyon 400 bin boş olmak üzere toplam 13 milyon 380 bin makaron ele geçirdi.

Yapılan açıklamada `Uşak'ta uygulama noktasında durdurulan bir TIR'da yapılan aramada; 980 bin dolu, 12 milyon 400 bin boş makaron ele geçirildi. 1 şüpheli gözaltında` denildi