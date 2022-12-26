Merkezlerde çocuklar, okul öncesi, temel eğitim ve öğrenim görürken anneleri de Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce açılan Kur'an, okuma-yazma, el sanatları ve atık ürünlerin geri kazanımıyla ilgili kurslara katılıyor.Kurslarda hem sosyalleşen hem de el becerilerini geliştiren kadınlar, yaptıkları el işi ürünleri satarak ekonomik kazanç elde ediyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Albak, Osmaniye'de 13 köy okulunu proje kapsamında Köy Yaşam Merkezi'ne dönüştürdüklerini söyledi. Açılan yaşam merkezlerinde kadınlara yönelik Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce kurslar düzenlendiğini anlatan Albak, şöyle devam etti:

`Şu an içinde bulunduğumuz bina, yıllardır kapalı kalan bir okulumuzdu. Burası şu an cıvıl cıvıl. Burada 5 yaş grubu 10 öğrencimiz var. Buna 3 ve 4 yaşı da ekleyeceğiz. Hedefimiz, okul öncesine erişemeyen öğrencilerimize ulaşmak ve aynı zamanda köyde yaşayan insanların ihtiyacı olan kurslarla yaşam kalitesini arttırmak.`

Albak, faaliyette olan merkez sayısını daha da arttırmak için çalışmaların sürdüğünü belirterek, yıkılmamış ve tadilatla onarılabilecek okul binalarının hızlı şekilde yaşam merkezine dönüştürüleceğini dile getirdi.

Kırmacılı köyündeki Köy Yaşam Merkezi'nde usta öğreticilik yapan Elif Ünal da köydeki kadınların istekleri doğrultusunda kurslar düzenlediklerini anlattı. Kadınların makrome, ahşap boyama, ahşaptan oyuncak yapma gibi faaliyetleri tercih ettiğini aktaran Ünal, `Kadınların ilgisi çok güzel. Şu an 12 kursiyerim var. 12 kursiyer de Kur'an kursumuzda bulunuyor. Buradaki merkezde 24 kadına eğitim veriyoruz. Açılan kurslar buradaki kadınlara yeni şeyler öğretiyor.` dedi.

`Kendi paramı kazanmak çok güzel bir duygu`

Kursa gelen kadınlardan üç çocuk annesi Ayşe Gül, 20 yıldır Kırmacılı köyünde yaşadığını ve açılan kurs sayesinde boş zamanlarını güzel şekilde değerlendirdiklerini söyledi.

Kursta yaptıkları el işi ürünleri satarak kazanç elde ettiklerini aktaran Gül, `Şu an lohusa tacı ve iğne oyası yapıyorum. İsteğe göre tasarım da yapıyorum. Burada, kolye, yüzük, gözlük ipi, iğne oyası, her türlü şeyi yapıyoruz. Bunları isteyenlere satıyorum. Kendi paramı kazanmak çok güzel bir duygu. En azından kendi harçlığımı çıkarıyorum. Köy yerinde de bu çok güzel bir şey.` diye konuştu.

Kursiyer Meltem Taşer de merkezde hem güzel vakit geçirdiklerini hem de yeni şeyler öğrendiklerini söyledi. Atıl durumdaki okulun yaşam merkezi olarak hizmete açılmasının köydeki kadınlara ve çocuklara büyük fayda sağladığını ifade eden Taşer, şunları kaydetti:

`Burada iplerden süs eşyası ve kırk yama yapmayı öğreniyorum. Bu yaptığımız şeylerin satışını da yapabiliyoruz. Bu sayede kendi harçlığımızı çıkarabiliyoruz. Buradan tüm hocalarıma ve kursun açılmasını sağlayan herkese teşekkür ediyorum.`