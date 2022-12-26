Valilik koordinesinde İl Özel İdaresinin girişimiyle Türk Patent ve Marka Kurumunca "Ağrı yaprak döneri" adıyla coğrafi işaret alan yöresel lezzet, yaylada beslenen büyükbaş ve küçükbaş hayvanların etlerinin belli oranda karıştırılmasıyla yapılıyor.

Yurt içindeki festival ve tanıtım günleri gibi etkinliklerde artık tescilli lezzet olarak yer alacak dönerin, bu sayede bilinirliği de artacak.

Döner ustası Rıfat Özmen, yaklaşık 40 yıldır döner ürettiğini söyledi.

Ağrı'da yapılan dönerin lezzetli olduğundan bahseden Özmen, şöyle konuştu:

"Ağrı'da hayvanlar yaylada beslendiği için etleri çok kalitelidir. Döner etinin yüzde 80'i sığır yüzde 20'si de koyun eti ile kuyruk yağıdır. Et 2 gün önceden terbiye edilir ve yumuşadıktan sonra şişe tek tek yapraklı olarak takılır. Daha sonra da pişirilip kesilir. Dönerin tadı da yapan kişinin sanatına ve el lezzetine bağlıdır. Dönerimizin tadı çok güzel. İnşallah daha da beğenirler."

"Türkiye'de dönerin en uygun olduğu yer Ağrı'dır"

Özmen, dönerin tescillenmesinin çok önemli olduğunu ve bundan dolayı da çok mutlu olduklarını anlattı.

Coğrafi işaretle Ağrı dönerinin daha da bilinir hale geleceğine işaret eden Özmen, "Ağrı'ya gelen kişinin ilk olarak aklına döner gelecek. Döner yedikten sonra ne işi varsa halledecek. Türkiye'ye tatile gelen gurbetçilerimiz buradan giderken döneri kilogram ile pişmiş halde satın alarak götürüyorlar. Bu şekilde Fransa, Almanya ve Belçika başta olmak üzere birçok ülkeye götürüyorlar. Türkiye'de dönerin en uygun olduğu, en lezzetli olduğu yer de Ağrı'dır" diye konuştu.

"Gurbetçiler döneri paket yaparak Avrupa'ya götürüyor"

Dönerci Murat Gültekin de kentin havası, suyu ve doğasının temiz olmasından dolayı etin de çok kaliteli olduğunu belirtti.

Sadece döner yemek için kente gelen müşterilerinin olduğuna dikkati çeken Gültekin, şunları kaydetti:

"Gurbetçiler döneri paket yaparak Avrupa'nın bazı ülkelerine götürüyor. Türkiye ve hatta dünyanın her tarafında döner yapılıyor ama iddia ediyorum en kaliteli döner Ağrı'dadır. Allah'a şükürler olsun ki verdiğimiz emeklerin karşılığı olarak dönerimiz tescillendi. Ülkemiz ve şehrimiz adına bunun gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Buraya gelen özellikle yabancı müşterilerimiz döner yedikten sonra 'biz şu ana kadar döner yememişiz' diyorlar."

Gültekin, dönerin tescillenmesinde katkıları olan Vali Osman Varol, AK Parti Milletvekili Ekrem Çelebi ve Belediye Başkanı Savcı Sayan'a teşekkür etti.