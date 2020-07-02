Beyşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde metal teknolojisi alan öğretmen ve öğrencileri tarafından geliştirilen sistem sayesinde dezenfektan kullanımında sıvı akıtmayı sağlayan ambalajlardaki aparatlara elle temasın önü kesiliyor.

Beyşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Teknik Müdür Yardımcısı Gürsel Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, pedallı dezenfektan makinesi üretimine okul olarak yaklaşık bir ay önce başladıklarını belirterek, kısa süre içerisinde makinelerin toplumun farklı kesimlerinden yoğun bir taleple karşı karşıya kaldığını söyledi.

Doğan, makinelerin üzerinde 14 kurala ait içerikler de bulunduğunu, ayrıca talep eden kurum, kuruluş ve kişilerin kendi logosu, amblemi ve iletişim bilgilerinin üst kısımlarındaki boşluklara baskı yapılarak yerleştirilebildiğini belirterek, "Bu makinelerin üretiminde hem öğretmenlerimiz, hem öğrencilerimiz kendilerinden bir şey koydu, özveri ve çalışkanlıklarını ortaya koydu.”ifadelerini kullandı." dedi.

Okulun Metal Teknolojisi Alan Şefi Celalettin Baykal da ayak pedallı makinelerin süreçte önemli bir hijyen ortamını sağladığını vurgularken, saç ve mdf malzemelerden üretilen iki farklı tasarımda üretim yaptıklarını kaydetti.

Beyşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Başmüdür Yardımcısı Bayram Karışan ise bir süre önce üretimine başlanan ayak pedallı dezenfektan makinesini kurdukları bir stantta halka tanıttıklarını, okulun döner sermaye işletmesine sahip bir eğitim kurumu olduğunu hatırlattı.