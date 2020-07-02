Lüleburgaz ilçesinde alınan bilgiye göre, Hamitabat köyünde buğday hasadı sırasında tarlada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen Lüleburgaz Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Yangında yaklaşık 6 dönümlük buğday ekili alan zarar gördü.