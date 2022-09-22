Beşiktaş taraftarı olduğu için siyah-beyaz forma veya kıyafetlerle koşan "Koşan Kartal" lakaplı 2 çocuk ve 3 torun sahibi Nakkaş, emekli olmadan önce işe koşarak gidip gelmeye başladı.

Hayatında hiç sigara içmeyen Nakkaş, emekli olduktan sonra koşuya ağırlık vererek Türkiye'de katıldığı resmi ve özel yarışmalarda kendi yaş kategorisindeki madalyalar kazandı.

Güne sabahın erken saatlerinde koşuyla başlayan Nakkaş, günlük hayatında tüm işlerini koşarak hallediyor.

Pazara, markete ve camiye koşarak giden günde ortalama 25-30 kilometre yol kat eden Nakkaş, karşılaştığı gençlere spora yönelmeleri konusunda önerilerde bulunuyor.

"Türkiye'nin 'en yaşlı' koşucusu olma hedefim var"

Fikri Nakkaş, spora küçüklüğünden bu yana ilgili duyduğunu, 30 yıldır da düzenli bir şekilde koştuğunu söyledi.

Eşinin, yaşı ilerlediği için artık koşmayı bırakmasını istediğini anlatan Nakkaş, şöyle konuştu:

"Hanım benim koşmama alışamadı, halen 'Neden koşuyorsun?' diyor ama bilmiyor ki ben sağlık için koşuyorum. 30 yıldır bu sürece alışmakta biraz zorlandı. Spor sağlık için çok önemli. Herkese tavsiye ediyorum. Başlasalar bırakamazlar bu sporu. Şeker veya tansiyon gibi sağlık problemlerim yok Allah'a şükür. Bu durumu da koşmaya bağlıyorum. Allah ömür verirse uzun yıllar daha koşmayı düşünüyorum, gittiği yere kadar. Şu anda Düzce'nin 'en yaşlı' koşucusuyum. Türkiye'nin de 'en yaşlı' koşucusu olma hedefim var."

Nakkaş, koyu bir Beşiktaş taraftarı olduğunu fakat takımının yeni standında hiç maç izleyemediğini vurgulayarak, "Bütün kıyafetlerim siyah beyaz, kanımıza işlemiş. En büyük hayalim yeni statta bir derbi maçı seyretmek" dedi.