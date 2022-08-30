Haber Giriş: 30 Ağustos 2022 Salı 17:03Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Koruma altındaki dağ keçileri merkeze indi
[Fotograf: İHA]
Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde koruma altındaki dağ keçileri, toplu halde kent merkezine indi.
Nesli tükenme tehlikesi altında bulunan dağ keçileri sürü halinde görüldü.
Çemişgezek ilçesi Çukur Mahallesi yakınlarındaki Tekya mevkiinde görülen dağ keçileri bir vatandaşın cep telefonuna yansıdı.
Yiyecek bulmak için kent merkezine kadar indikleri tahmin edilen dağ keçilerinin otluk alana doğru ilerlediği görüldü.
Yolun ortasında duran dağ keçileri bir süre sonra gözden kayboldu.
Son Haberler
- 18:20
- 17:54
- 17:46
- 17:47
- 17:45
Sıradaki Haber
Terfi eden emniyet mensuplarının rütbeleri törenle takıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz