35 yıllık, yerli tekstil şirketi ünlü işadamı ve fenomen Robert Geiss’i ailesiyle birlikte Türkiye'yi ziyaret etti.

Önce üretim tesisleri gezdirildi. Ardından müşteri için hazırlatılan özel tasarımlar gösterildi.

Dünyaca ünlü iş insanı ve fenomen, ailesi ile birlikte Türkiye’ye yeni iş anlaşması yapmak için geldi. Önümüzdeki dönemde bu tür seyahatlerin daha da artması bekleniyor.

"Türkiye Çin'e göre daha hızlı ve üretim kalitesi yüksek"

Türk şirket ünlü aileden tam puan aldı. Ünlü ailenin kızları da kendi markalarını çıkaracak.

Robert Geiss, ziyaretle ilgili yaptığı açıklamada, “Türkiye'nin özellikle tekstil alanında üretim ve kalite anlamında çok özel bir yeri var. Türkiye Çin'e göre daha hızlı ve üretim kalitesi yüksek olduğu için türkiye'yi tercih ettim” dedi.

Türk şirket yetkilileri de önümüzdeki dönemde ziyaretlerin artmasını bekliyor. AYTİM Şirket Yöneticisi Sevda Aydın da, "Bizim ham madde sorunumuzu çözmemiz lazım. Yeşil mutabakat acil dönüşümleri yapmamız lazım. Lojistik ayağını Avrupa'ya en az karbon ayak izleriyle yani trenimizle işte oradaki alternatifler nelerse bunu başarırsak bizi tercih edecekler." şeklinde konuştu..

Geiss ailesi bu ziyareti kendi televizyon programlarında kullanacak.

Aile, Eylül ayında yeniden Türkiye’ye gelip ülkedeki turizm konusunu Almanlara anlatacak.

Muhabir: Abdulvahap Kartal

Kamera: Ahmet Bağış