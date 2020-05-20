Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında bugün bir kez daha toplanacak.

Saat 14.00'te başlayacak toplantı video konferans yöntemi ile gerçekleştirilecek. Toplantıda, Türkiye'deki koronavirüs hastalarının son durumu değerlendirilecek. Tanı ve tedavi konusunda Türkiye ve dünyadaki gelişmeler ele alınacak. Normalleşme sürecinde atılan ve atılması planlanan adımlarla ilgili görüş alışverişinde bulunulacak.

Sağlık Bakanı Koca, toplantının ardından saat 16.00'da açıklama yapacak.

Türkiye'de koronavirüs tedavisi gören 112 bin 895 kişi iyileşerek hastanelerden taburcu edildi. Koronavirüs nedeniyle 4 bin 199 kişi hayatını kaybetti.