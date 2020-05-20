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Koronavirüs Bilim Kurulu toplanacak
[Fotoğraf: AA]
Koronavirüs Bilim Kurulu, Covid-19 ile mücadelede son durumu ve tedbirleri görüşmek üzere video konferans yöntemiyle bugün toplanacak. Toplantıda, salgınla mücadelede son durum ile normalleşme sürecinde atılacak adımlar görüşülecek.
Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında bugün bir kez daha toplanacak.
Saat 14.00'te başlayacak toplantı video konferans yöntemi ile gerçekleştirilecek. Toplantıda, Türkiye'deki koronavirüs hastalarının son durumu değerlendirilecek. Tanı ve tedavi konusunda Türkiye ve dünyadaki gelişmeler ele alınacak. Normalleşme sürecinde atılan ve atılması planlanan adımlarla ilgili görüş alışverişinde bulunulacak.
Sağlık Bakanı Koca, toplantının ardından saat 16.00'da açıklama yapacak.
Türkiye'de koronavirüs tedavisi gören 112 bin 895 kişi iyileşerek hastanelerden taburcu edildi. Koronavirüs nedeniyle 4 bin 199 kişi hayatını kaybetti.
Etiketler: salgın pandemi koronavirüs Fahrettin Koca covid-19 bilim kuruluSon Güncelleme: 20 Mayıs 2020 Çarşamba 12:44
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