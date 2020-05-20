Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) Afgan mültecilere gıda paketi dağıtım törenine, Alvi'nin yanı sıra Eyalet ve Sınır Bölgelerinden Sorumlu Bakan Sahipzade Muhammed Mehbub Sultan, Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi İhsan Mustafa Yurdakul, Afganistan'ın İslamabad Büyükelçisi Atıf Maşal ile BM Mülteciler Yüksek Komiserliği İslamabad Temsilcisi Noriko Yoshida katıldı.

Törenle ülkenin Attock kentinde 1500 Afgan mülteci aileye gıda kolisi yardımında bulundu.

Gıda yardımı dağıtım töreninde konuşan Alvi, Türkiye ve Pakistan gibi ülkelerin mülteci yükünü tek başlarına sırtlandıkları için birbirlerinin halini anladığını belirterek, "100 yıldır Batı bize insan hakları başta olmak üzere her konuda nasihat etti. Şu an BM temsilcisi de burada, mülteciler konusunda hiçbiri ellerini taşın altına koymuyor. Türkiye ve Pakistan olarak mültecilere kalplerimizi açıyoruz çünkü bunun hesabını Allah'a vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin yıllardır Suriyeli sığınmacılara ev sahipliği yaptığını kaydeden Alvi, "Mültecileri koruma görevi tek başına Pakistan ve Türkiye'nin görevi değil öncelikle tüm Müslüman ülkelerin ardından tüm dünyanındır." dedi.

Alvi, Afganistan'daki barış sürecini desteklediklerini hatırlatarak, ülkede sağlanacak istikrarın mültecilere memleketlerine dönme fırsatını sunacağını da dile getirdi.