Beytüşşebap Kaymakamı İsmail Pendik, Kato Dağı'nda görev yapan askere moral ziyaretinde bulundu.

Kaymakam Pendik, beraberinde Belediye Başkanı Habip Aşan, Jandarma Komando Alay Komutanı Albay Tahsin Saruhan, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Hasan Erbağ ve İlçe Emniyet Müdürü Ulvi Tarık Tokat ile PKK'lı teröristlerin saldırılarının önlenmesi ve yol emniyetinin sağlanması amacıyla kurulan Altın Üs Bölgesi'ne geldi.

Mehmetçik ile bir araya gelen Pendik, bölgede görevli komutanlardan, terörle mücadele faaliyetleriyle ilgili bilgi aldı, askerlerle iftar açtı.

Pendik, yaptığı konuşmada, güvenlik güçlerinin zor şartlarda vatan için görev yaptığını söyledi.

Kararlı operasyonlar sayesinde ilçenin teröristlerden arındırıldığına işaret eden Pendik, şöyle konuştu:

"Buraya yürüyerek geldik. İlçede kime sorsanız 3 sene öncesine kadar bu bölgeye gelmek arabayla dahi mümkün değilken, bugün hepimiz yürüyerek geldik. Hem doğanın zevkini çıkardık hem de Mehmetçik ile beraber iftarımızı açmanın mutluluğunu yaşadık. Bugün Beytüşşebaplılar huzur içerisinde yaylada hayvanlarını otlatıyor. Bunları bize yaşatan Mehmetçiklerimize moral ve motivasyon için, gelip kahraman Mehmetçiklerimiz ile iftarımızı açtık, onlara ne kadar teşekkür etsek azdır."

Belediye başkanı Habip Aşan da terörle mücadelede sağlanan başarıya dikkati çekerek, "Bizler onların yaptığı başarılı operasyonlar sonucunda evimizde rahat oturuyoruz." dedi.