İzmir Orman Bölge Müdürü Zafer Derince, Kemalpaşa Orman Deposu'nda, yangın söndürme helikopteri ile yer ekiplerini denetledi.

Düzenlenen tatbikatta helikopter ve arazözlerden yapılan su atımlarını izleyen Derince, personele başarı diledi.

Zafer Derince, burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 1 Mayıs'ta başlayan yangın sezonu öncesinde personelin eğitimden geçirildiğini belirtti.

Sezona hazır olduklarını vurgulayan Derince, "İzmir Orman Bölge Müdürlüğü olarak yangın sezonunda, 96 yangın söndürme arazözü, 46 ilk müdahale aracı, 15 arazöz, 1 yangın söndürme helikopteri ve 1217 personel ile yangınlara müdahaleye hazırız. Bu sene ihalesi yapıldı, bir tane de yangın söndürme uçağı gelecek." dedi.

Derince, Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile Orman Genel Müdürlüğü arasında yapılan protokolle kurulan Meteoroloji Erken Uyarı Sistemi'yle her sabah riskli bölgelere, müdahale araçlarının yönlendirildiğini aktardı.

Tarım ve Orman Bakanlığının orman yangınlarıyla daha etkili müdahale için geliştirdiği İHA projesine de değinen Derince, şunları kaydetti:

"1 Temmuz'dan itibaren Akhisar'da kalkacak İHA'larla yangın gözetlemesi yapacağız. Bu konuda Sayın Bakanımız Bekir Pakdemirli'nin çok büyük gayretleri oldu. İHA'lar kiralandı. Bölge Müdürlüğümüzün tamamının yanı sıra komşu bölge müdürlüklerimizde çıkabilecek yangınlar da İHA'larla gözetlenebilecek. 66 gözetleme kulemiz, 23 haberleşme merkezimiz var. Orman yangınlarında erken müdahale çok önemli. Kulelerimizin göremediği alanlar İHA'lar ile çok net bir şekilde gözetlenecek ve çok kısa bir sürede yangının sönmesini sağlayacağız."