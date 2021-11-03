Haber Giriş: 3 Kasım 2021 Çarşamba 17:35Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Köpeklerden kaçarken araç çarptı
[Fotoğraf: İHA]
Iğdır'da çevre yolunda beklerken köpeklerin saldırmasıyla kendisini yola atan kişiye minibüs çarptı.
İş yerinin bulunduğu Söğütlü Mahallesine gelen 112 Acil Çağrı Merkezi çalışanı, karşıya geçmek için araçların geçmesini bekledi. O sırada köpekler, çağrı merkezi çalışanına saldırdı.
Refüjden çıkıp karşıya doğru koşan kişiye, yoldan geçen bir minibüs çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan kişiyi görenler hemen sağlık ekibine haber verdi.
Hastaneye kaldırılan şahsın ağır yaralı olduğu öğrenildi.
Etiketler: Iğdır
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