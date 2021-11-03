Olay, akşam saatlerinde Sürmene ilçesi Orta Mahalle'de inşaat halindeki 7 katlı binada meydana geldi.

İnşaat işçisi Murat Paksoy, duvarın yıkılması sonucu düşen beton bloğun altında kaldı.

Diğer işçilerin ihbarıyla olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Paksoy, sıkıştığı yerden ekiplerin çalışması ile kurtarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaburgalarında kırık olduğu tespit edilen Paksoy'un hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.