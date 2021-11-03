Kırşehir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, yarından itibaren merkez ve ilçelerde hava sıcaklıklarının yükselmesine bağlı olarak özellikle sabah ve gece saatlerinde sis ve pus olaylarının yaşanacağı belirtildi.

Sis ve pusun 8 Kasım Pazartesi akşam saatlerine kadar etkili olacağı ifade edilen açıklamada, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması istendi.