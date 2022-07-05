Merkez Karatay ilçesindeki Araplar Mezarlığı'na getirilen Boncuk'un cenazesi, ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.

Boncuk'un cenazesine katılan yakınları ve arkadaşları gözyaşı döktü.

Dilara Çoban yönetimindeki 06 BCA 441 plakalı otomobil ile Koray Anık idaresindeki 35 BDP 313 plakalı otomobil, Konya-Beyşehir kara yolunun 55. kilometresinde çarpışmış, kazada 06 BCA 441 plakalı otomobilde bulunan Muammer Tan, Şeval Karabulut, Veli Büyükaydın, Ayşenur Boncuk ve Sait Belgemen olay yerinde hayatını kaybetmişti. Kazada her 2 sürücü ile Nisa Nur Karabulut ve Ela Ceylin Anık yaralanmıştı.

Durumları ağır olan yaralılar Konya'daki hastanelere sevk edilmiş, cenazeler Beyşehir Devlet Hastanesi morgunda otopsileri tamamlandıktan sonra ailelerine teslim edilmişti.

Öğle namazına müteakip, ölenlerden Şeval Karabulut ve Sait Belgemen Araplar Mezarlığı'na, Muammer Tan Yediler Mezarlığı'na, Veli Büyükaydın ise Üçler Mezarlığı'na kılınan cenaze namazlarıyla defnedilmişti.

Hayatını kaybeden 5 genç ile aynı araçtan yaralı kurtulan 2 gencin, tatil için Beyşehir Gölü'ndeki Karaburun Plajı'na gittikleri, kazanın dönüş yolunda gerçekleştiği öğrenilmişti.