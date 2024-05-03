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Güncel
AA 03.05.2024 15:21

Konya'daki tarihi namazgahta yağmur ve şükür duası yapıldı

Konya'da, yıl içinde yaşanan kuraklık ve son günlerde etkili olan sağanak nedeniyle yağmur ile şükür için dua edildi.

Konya'daki tarihi namazgahta yağmur ve şükür duası yapıldı
[Fotograf: AA]

Kent merkezinde bulunan Musalla Mezarlığı'ndaki 800 yıllık namazgahta, Konya Müftüsü Ali Öge, cuma namazı öncesi vatandaşlara nasihatlerde bulundu.

Cuma hutbesinde de şükretmenin önemine değinen Öge, "Rabb'imize rahmetini göndermemiz için dua ediyorduk. Şükür rahmeti geldi. Nasıl ki yağmur duası yapıyorsak, şükür için de ellerimizi açmamız gerekiyor. Şeytan müminin şükrünü ortadan kaldırmak için mücadele eder. Şükrün olmadığı yerde vefasızlık vardır. Nimetin kadrini kıymetini bilmeme vardır. İnşallah bugün burada Rabb'imize şükrümüzü sunacağız" diye konuştu.

Vatandaşlar, Öge eşliğinde açık havada cuma namazını kıldıktan sonra şehitleri ve Filistin'de hayatını kaybedenleri de anarak, yağmur ve şükür için dua etti.

Programa Konya Valisi Vahdettin Özkan, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş da katıldı.

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