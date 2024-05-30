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Güncel
AA 30.05.2024 12:05

Konya'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

Konya'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı
[Fotograf: AA]

Konya Seydişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde satışı yapanlara yönelik çalışma başlattı.

İki aylık çalışma sonrası Değirmenci, Seyitharun, Pınarbaşı ve Ulukapı mahallelerinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Konya'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

4 kişi gözaltına alındı

Operasyonda, Murat K, Aydın M, Mustafa K. ile Tayfun B. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Murat K., Aydın M. ve Mustafa K., çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, Tayfun B, ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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