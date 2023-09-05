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Güncel
AA 05.09.2023 12:24

Konya'da uyuşturucu operasyonunda 13 kişi gözaltına alındı

Konya'da 26 bin 900 uyuşturucu hap, 260 gram uyuşturucu madde ele geçirildi, 13 şüpheli gözaltına alındı.

Konya'da uyuşturucu operasyonunda 13 kişi gözaltına alındı

Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Karatay ilçesindeki Tatlıcak ve Hacıibalı mahalleleri ile merkez Selçuklu ilçesindeki Selahattin Eyyubi ve Beyhekim mahallelerinde uyuşturucu ticareti yapıldığını tespit etti.

Belirlenen 2 ev ve 4 araçta yapılan aramada, 26 bin 900 uyuşturucu hap, 260 gram uyuşturucu madde ve uyuşturucu yapımında kullanılan ham madde ele geçirildi.

Operasyonda, "uyuşturucu madde ticareti yapmak, nakletmek ve kullanmak" suçlarından 13 kişi gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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