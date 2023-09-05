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Güncel
AA 05.09.2023 12:06

Isparta elması coğrafi işaretle tescillendi

Isparta elması, coğrafi işaret tesciliyle koruma altına alındı.

Isparta elması coğrafi işaretle tescillendi

Isparta Ticaret Borsasınca Türk Patent ve Marka Kurumuna coğrafi işaret başvurusu yapılan Isparta elmasının tescil süreci tamamlandı.

Eğirdir, Gelendost ve Senirkent ilçelerinde yetiştirilen Isparta elması, 3 yıl önceki başvuru sonucu coğrafi işaretle tescillendi.

Borsa Yönetim Kurulu Başkanı Hüdai Şahin, Isparta ekonomisine katkı sağlayan en önemli ürünün elma olduğunu söyledi.

Isparta elmasının rengi, tadı ve şekliyle her zaman ön plana çıktığını belirten Şahin, şunları kaydetti:

"Isparta Ticaret Borsası olarak elmamızın bu özelliklerini koruma altına almak ve pazar payımızı artırmak için çalışmalarımıza 2020'de başladık. 2020 yılında coğrafi işaret başvurumuzu yapmıştık zorlu bir süreç sonucunda 2023 Ağustos sonunda elma coğrafi şartımızı aldık ve Isparta elması adı altında elmamız koruma altına alındı. Tabii ki bu süreçten sonra pazar payımızı artırmak amacıyla çalışmalarımıza devam edeceğiz. Öncelikle hazırlattığımız 6 dilde Isparta Elması filmi var, onu dünyada birçok noktaya ulaştırdık. Diğer tanıtım faaliyetleri için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bu uzun bir süreç, pazar payımızı artırabilmek adına birçok ülkenin ticaret müşavirleriyle görüşmelerimiz devam ediyor. İnşallah bunu da başarırsak Isparta elması hak ettiği değerini almış olacaktır."

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