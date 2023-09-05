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Güncel
AA 05.09.2023 11:13

Balıkesir'de uyuşturucu ticareti yapan zanlı tutuklandı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Balıkesir'de uyuşturucu ticareti yapan zanlı tutuklandı

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı KOM Şube Müdürlüğü ile Altınoluk Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, şüpheli B.D'nin Altınoluk Mahallesi'nde kiraladığı evde İstanbul'dan uyuşturucu madde getirerek sattığı ihbarı üzerine belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Ekiplerce adreste yapılan aramada, 1 kilo 18 gram sentetik uyuşturucu, 1 hassas terazi, 1 tabanca, 1 şarjör, 6 mermi, 2 cep telefonu ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 7 bin lira ele geçirildi.

Şüpheli B.D, jandarmadaki işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

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