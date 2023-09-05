Balıkesir'de uyuşturucu ticareti yapan zanlı tutuklandı

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı KOM Şube Müdürlüğü ile Altınoluk Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, şüpheli B.D'nin Altınoluk Mahallesi'nde kiraladığı evde İstanbul'dan uyuşturucu madde getirerek sattığı ihbarı üzerine belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Ekiplerce adreste yapılan aramada, 1 kilo 18 gram sentetik uyuşturucu, 1 hassas terazi, 1 tabanca, 1 şarjör, 6 mermi, 2 cep telefonu ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 7 bin lira ele geçirildi.

Şüpheli B.D, jandarmadaki işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.