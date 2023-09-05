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Güncel
İHA 05.09.2023 10:39

Yozgat’ta okullarda uyum eğitimi başladı

Yozgat’ta anaokulu ve ilkokul birinci sınıflarda uyum eğitimi başladı.

Yozgat’ta okullarda uyum eğitimi başladı

Yozgat Sakarya İlkokulu'na velileriyle gelen minik öğrenciler, okula başlamanın heyecanını yaşadı. Öğretmenleri tarafından karşılanan çocuklar, rengarenk balonlarla süslü sınıflara alındı, öğretmenleri ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. Öğrenim görecekleri okullara aileleriyle birlikte gelen öğrenciler, diğer arkadaşlarıyla oyunlar oynayıp okula başlamanın mutluluğunu yaşadı.

Çocukları gibi kendilerinin de heyecanlı olduğunu söyleyen velilerden Ayşe Karaca, “Çocuklarımız bugün okula başladılar, bizi çok mutlu ettiler, duygulandırdılar. Buralardan inşallah bütün çocuklarımızın üniversiteye de gitmesini nasip etsin. Eğitim öğretim yılı bütün çocuklarımıza hayırlı olsun” dedi.

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