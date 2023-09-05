Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kullanan ve satışını yapan kişilere yönelik çalışma başlattı.

Şüphe üzerine durdurulan bir kişinin üst ve aracında yapılan aramada, 57,42 gram uyuşturucu madde, ruhsatsız tabanca, tabanca fişeği, hassas terazi, 29 uyuşturucu madde paketlemede kullanılan şeffaf poşet ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Devrekani ilçesinde düzenlenen operasyonda da uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli, sevk edildiği hakimlikçe tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.