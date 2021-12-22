Haber Giriş: 22 Aralık 2021 Çarşamba 17:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Konya'da uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama
[Fotoğraf: AA]
Konya'nın Ereğli İlçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi tutuklandı.
Konya'nın Ereğli ilçesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonda 1 kilo 297 gram uyuşturucu, 1 adet hassas terazi, 8 adet sentetik hap ve 0,93 gram metamfetamin ele geçirildi.
Gözaltına alınan 5 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Etiketler: Konya Polis Uyuşturucu
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