Haber Giriş: 22 Aralık 2021 Çarşamba 17:32Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Eskişehir'de 1 kişi sahte alkolle zehirlendi
[Fotoğraf: Arşiv]
Eskişehir'de, sahte içki içen Ömer Y., metil alkol zehirlenmesi nedeniyle kaldırıldığı hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.
42 yaşındaki Ömer Y., dün gece alkol aldıktan bir süre sonra rahatsızlandı. Yakınlarının ihbarıyla gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ömer Y., ambulansla Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Sahte içki içtiği tespit edilen Ömer Y., hayati tehlikesi nedeniyle yoğun bakım servisine alındı. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı da Ömer Y.'nin metil alkol zehirlenmesi sonucu yoğun bakım tedavisinin sürdüğünü açıkladı.
Başsavcılık açıklamasında, başlatılan soruşturmanın sürdüğü ve alkolü nereden temin ettiğine yönelik çalışma yapıldığı belirtildi.
Etiketler: Eskişehir Sahte İçki
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